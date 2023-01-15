У ЗСУ показали, як українські військові знищують ворогів у Соледарі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 46-у окрему бригаду десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

"Ворог непростий, але ми підберемо ключ до перемоги над ним, щоб він не зміг надалі проводити атакуючі дії на цьому напрямку... Поки ми його не знищимо, не буде спокою нашим рідним та нашій країні", - розповідає один з військових 46 бригади.

Десантники показали відео, як вони ведуть вогонь по окупантах. При цьому військові наголошують, що такому знищенню ворога передує ретельне планування з урахуванням тактики ворога.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що росіяни під час штурмів у Соледарі йдуть по тілах своїх військових.

Також ми писали, що українські військові показали, як вони розбили окупантів у Соледарі, коли вони хотіли наступати.

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