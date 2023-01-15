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У ЗСУ показали, як українські військові знищують ворогів у Соледарі

Ілюстративне фото: у ЗСУ показали, як українські військові знищують ворогів у Соледарі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують ліквідувати російських окупантів у Соледарі, де точаться інтенсивні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 46-у окрему бригаду десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

Десантники показали відео, як вони ведуть вогонь по окупантах. При цьому військові наголошують, що такому знищенню ворога передує ретельне планування з урахуванням тактики ворога.

У Соледарі українські захисники протиставляють окупантам максимальну сконцентрованість, гнучкість дій та ефективне ведення вогню.

"Ворог непростий, але ми підберемо ключ до перемоги над ним, щоб він не зміг надалі проводити атакуючі дії на цьому напрямку... Поки ми його не знищимо, не буде спокою нашим рідним та нашій країні", - розповідає один з військових 46 бригади.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що росіяни під час штурмів у Соледарі йдуть по тілах своїх військових.

Також ми писали, що українські військові показали, як вони розбили окупантів у Соледарі, коли вони хотіли наступати.

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