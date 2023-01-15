В ВСУ показали, как украинские военные уничтожают врагов в Соледаре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 46 отдельную бригаду десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

"Враг непрост, но мы подберем ключ к победе над ним, чтобы он не смог в дальнейшем проводить атакующие действия на этом направлении… Пока мы его не уничтожим, не будет покоя нашим родным и нашей стране", - рассказывает один из военных 46 бригады.

Десантники показали видео, как они ведут огонь по оккупантам. При этом военные отмечают, что такому уничтожению врага предшествует тщательное планирование с учетом тактики врага.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что россияне во время штурмов в Соледаре идут по телам своих военных.

Также мы писали, что украинские военные показали, как они разбили оккупантов в Соледаре, когда те хотели наступать.

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