UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі

Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська артилерія продовжує знищувати ворожу техніку на Донбасі, де зараз відбуваються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Поля Донбасу усіяно знищеною технікою російської армії. Проте українські військові продовжують "кришити" ворожі війська, незважаючи на їхню чисельну перевагу.

У 72-му ОМБр ім. Чорних Запорожців показали як українська артилерія знищує техніку РФ.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136880 військових.

Також повідомлялося, що протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасВійна в Україні