В ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе

Украинская артиллерия продолжает уничтожать вражескую технику на Донбассе, где сейчас проходят ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

В 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев показали, как украинская артиллерия уничтожает технику РФ.

Поля Донбасса усеяны уничтоженной техникой российской армии. Однако украинские военные продолжают "крошить" вражеские войска, несмотря на их численное преимущество.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.

Также сообщалось, что в течение суток, 10 февраля, враг продолжал вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также включил работу передвижных крематориев.

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