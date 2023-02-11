ЗСУ відбили сім атак, ворог через втрати використовує мобільні крематорії, - зведення Генштабу

Протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв. Водночас ЗСУ відбили атаки біля семи населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка та Білогорівка Луганської області та Червона Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Натомість ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Минулої доби ворожим обстрілам зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка та Пономаренко – Сумський та Уди, Червона Зоря, Стрілка, Глибоке, Лук'янці, Огурцове, Тернова на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Західне, Сеньківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Майданчик, Діброва та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку танковим, мінометним та артилерійським обстрілам зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Червона Гора, Парасковіївка, Годин Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Першотравневе, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали райони населених пунктів Времівка та Новопілля Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне Запорізької області.

На Херсонщині від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

За даними Генштабу, у Мелітополі колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянства України, написавши відповідну заяву.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, вводять комендантський годинник, проводять перевірки приміщень.

У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштовано під військовий шпиталь у зв'язку з великою кількістю поранених окупантів. В окремих населених пунктах Луганської області наголошувалося на роботі мобільних крематоріїв противника.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інші важливі об'єкти противника.

Нагадаємо, що російські окупанти 9 лютого застосовували військову авіацію проти позицій ЗСУ. Водночас через великі втрати ворог поповнює резерв ув'язненими з ПВК "Вагнер".

Українські військові збили трьох ворожих безпілотників, а окупанти не залишають намірів знищити критичну інфраструктуру та обстрілюють цивільні об'єкти мирного населення.

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