В ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе
Украинская артиллерия продолжает уничтожать вражескую технику на Донбассе, где сейчас проходят ожесточенные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.
Поля Донбасса усеяны уничтоженной техникой российской армии. Однако украинские военные продолжают "крошить" вражеские войска, несмотря на их численное преимущество.
В 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев показали, как украинская артиллерия уничтожает технику РФ.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.
Также сообщалось, что в течение суток, 10 февраля, враг продолжал вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также включил работу передвижных крематориев.
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