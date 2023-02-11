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В ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе

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Суббота 11 февраля 2023 11:50
В ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинская артиллерия продолжает уничтожать вражескую технику на Донбассе, где сейчас проходят ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

Поля Донбасса усеяны уничтоженной техникой российской армии. Однако украинские военные продолжают "крошить" вражеские войска, несмотря на их численное преимущество.

В 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев показали, как украинская артиллерия уничтожает технику РФ.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.

Также сообщалось, что в течение суток, 10 февраля, враг продолжал вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также включил работу передвижных крематориев.

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