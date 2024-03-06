ЗСУ показали, як працює армійська авіація на Авдіївському напрямку: унікальні кадри

Українські захисники показали відповідний відеоролик.

Кадри зняті бійцями роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) цієї бригади.

На унікальних кадрах можна побачити демонстрацію бойової роботи пари вертольотів на цьому відтінку фронту, який є одним з найгарячіших.

"Армійська Авіація підтримує піхоту та навалює окупантам на Авдіївському напрямку", - підписаний ролик.

Нагадаємо, перед цим 47 ОМБр показала відео, як Сили оборони України на Авдіївському напрямку розгромили елітну групу російських штурмовиків.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські інтервенти не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Це пов'язано з кількома чинниками, хоча ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною.

Додамо, що за словами військового експерта, колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова у коментарі РБК-Україна, у росіян, ймовірно, настає оперативна пауза під Авдіївкою, й українським захисникам вдалося закріпитися у районі міста.