ВСУ показали, как работает армейская авиация на Авдеевском направлении: уникальные кадры

Украинские защитники показали соответствующий видеоролик.

Кадры сняты бойцами роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) этой бригады.

На уникальных кадрах можно увидеть демонстрацию боевой работы пары вертолетов на этом отрезке фронта, который является одним из самых горячих.

"Армейская Авиация поддерживает пехоту и наваливает кафиров на Авдеевском направлении", - подписан ролик.

Напомним, перед этим 47 ОМБр показала видео, как Силы обороны Украины на Авдеевском направлении разгромили элитную группу российских штурмовиков.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом. 18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские интервенты не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные поселки. 26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенного в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Это связано с несколькими факторами, хотя ситуация на этом участке фронта остается динамичной.

Добавим, что по словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба Владислава Селезнева в комментарии РБК-Украина, у россиян, вероятно, наступает оперативная пауза под Авдеевкой, и украинским защитникам удалось закрепиться в районе города.