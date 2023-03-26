У ЗСУ показали, як морпіхи "відпрацювали" по росіянах у Донецькій області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

ВМС оприлюднили відео запальної роботи морпіхів-зенітників по російських окупантах на Донбасі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу української авіації на сході.

До того ж, українські бійці знищили російський танк одним пострілом з Javelin.

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