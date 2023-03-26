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У ЗСУ показали, як морпіхи "відпрацювали" по росіянах у Донецькій області (відео)

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Неділя 26 березня 2023 18:37
У ЗСУ показали, як морпіхи "відпрацювали" по росіянах у Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: у ЗСУ показали, як морпіхи "відпрацювали" по росіянах у Донецькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські морські піхотинці-зенітники продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

ВМС оприлюднили відео запальної роботи морпіхів-зенітників по російських окупантах на Донбасі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу української авіації на сході.

До того ж, українські бійці знищили російський танк одним пострілом з Javelin.

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