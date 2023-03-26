В ВСУ показали, как морпехи "отработали" по россиянам в Донецкой области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

ВМС обнародовали видео зажигательной работы морпехов-зенитчиков по российским оккупантам на Донбассе.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал работу украинской авиации на востоке.

К тому же украинские бойцы уничтожили российский танк одним выстрелом из Javelin.

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