Сирський показав роботу української авіації на сході

Літаки та гелікоптери продовжують працювати на сході України, допомагаючи військовим на землі. Окупантам не вдалося знищити нашу армійську авіацію.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він зазначив, що Росія з перших днів повномасштабної війни мала намір знищити українську авіацію. Проте ворог не зміг здійснити своїх планів.

Сирський зазначив, що пілоти ЗСУ своєю роботою підтримують сухопутні війська, які тримають фронт на сході.

Генерал-полковник показав бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад по військах противника на східному напрямку.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

Також відомо, що Польща заявила, що також передасть Україні винищувачі МіГ-29.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.