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Сирський показав роботу української авіації на сході

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Україна, Неділя 26 березня 2023 09:05
Сирський показав роботу української авіації на сході Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Літаки та гелікоптери продовжують працювати на сході України, допомагаючи військовим на землі. Окупантам не вдалося знищити нашу армійську авіацію.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він зазначив, що Росія з перших днів повномасштабної війни мала намір знищити українську авіацію. Проте ворог не зміг здійснити своїх планів.

Сирський зазначив, що пілоти ЗСУ своєю роботою підтримують сухопутні війська, які тримають фронт на сході.

Генерал-полковник показав бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад по військах противника на східному напрямку.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

Також відомо, що Польща заявила, що також передасть Україні винищувачі МіГ-29.

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