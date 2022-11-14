UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ показали, як ліквідовували окупантів під час звільнення Херсонської області

Фото: ЗСУ показали, як ліквідовували окупантів під час звільнення Херсонської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові мінометним вогнем знищили взводний опорний пункт окупантів у Херсонській області. Це відбувалось під час активної фази по звільненню правобережної частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС ЗС України.

"Те кулеметне "гніздо" окупантського ВОПу дошкуляло нашим військовим, тож морпіхи вогнем 120 мм калібру просто спалили ворожі позиції", - йдеться у повідомленні.

Військові вдало атакували позиції ворога під час контрнаступальної операції ЗСУ у Херсонській області.

Як зазначається, це була робота мінометників 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними британської розвідки, мобілізовані росіяни, яких перекидають на фронт, мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.

Внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.

До слова, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зараз настає вирішальний період війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні