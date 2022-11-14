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ВСУ показали, как ликвидировали оккупантов во время освобождения Херсонской области

Фото: ВСУ показали, как ликвидировали оккупантов во время освобождения Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные минометным огнем уничтожили взводный опорный пункт оккупантов в Херсонской области. Это происходило во время активной фазы по освобождению правобережной части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины.

"То пулеметное "гнездо" оккупантского ВОПа донимало наших военным, поэтому морпехи огнем 120 мм калибра просто сожгли вражеские позиции", - говорится в сообщении.

Военные успешно атаковали позиции врага во время контрнаступательной операции ВСУ в Херсонской области.

Как отмечается, это была работа минометчиков 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, мобилизованные россияне, которых перебрасывают на фронт, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

В результате обстрела украинских военных под селом Макеевка (Луганской области) был уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сотни врагов ликвидированы.

К слову, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.

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