У ЗСУ показали, як з кулемета знищили крилату ракету росіян на підльоті до Києва

"Під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем з кулемета Browning M2 знищила крилату ракету противника", - розповів генерал.

Як зазначив командувач Сухопутних військ, цей підрозділ вже не вперше знищує крилаті ракети російських окупантів.

"Навченість + злагодженість = результат", - резюмує Павлюк.

Довідка: кулемети "Браунінг"

Великокаліберні кулемети Browning M2 або Browning .50 калібру отримали свою назву від розробника Джона Браунінга наприкінці Першої світової війни. Загалом різноманітні модифікації цього кулемета широко використовувався армією США з 1920-х років по сьогодні.

Зазначимо, що для сучасної піхотної модифікації використовуються Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Як вказується у відкритих джерелах, цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах. Як показали українські військові - ще і проти ракет.

Після широкомасштабного вторгення РФ в Україну уряд Італії став передавати ці кулемети Силам оборони. Крім того, за даними британського видання Middle East Eye, кулемети Canik M2 QCB постачає Україні Туреччина.

Ракетна атака РФ по Києву 21 березня

Нагадаємо, що у ніч проти 21 березня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила усі 31 ворожу ракету у межах Київської області.

Зазначимо, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Через падіння уламків збитих ракет у місті в трьох районах все ж є наслідки, крім того, відомо про 13 постраждалих, серед них дитина.

Детальніше про атаку РФ на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.