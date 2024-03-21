У ЗСУ показали, як з кулемета знищили крилату ракету росіян на підльоті до Києва

Під час сьогоднішнього відбиття російської масованої ракетної атаки на Київ бійці мобільної вогневої групи знищили одну з ворожих повітряних цілей за допомогою великокаліберного кулемета Browning M2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.
"Під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем з кулемета Browning M2 знищила крилату ракету противника", - розповів генерал.
Як зазначив командувач Сухопутних військ, цей підрозділ вже не вперше знищує крилаті ракети російських окупантів.
"Навченість + злагодженість = результат", - резюмує Павлюк.
Довідка: кулемети "Браунінг"
Великокаліберні кулемети Browning M2 або Browning .50 калібру отримали свою назву від розробника Джона Браунінга наприкінці Першої світової війни. Загалом різноманітні модифікації цього кулемета широко використовувався армією США з 1920-х років по сьогодні.
Зазначимо, що для сучасної піхотної модифікації використовуються Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Як вказується у відкритих джерелах, цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах. Як показали українські військові - ще і проти ракет.
Після широкомасштабного вторгення РФ в Україну уряд Італії став передавати ці кулемети Силам оборони. Крім того, за даними британського видання Middle East Eye, кулемети Canik M2 QCB постачає Україні Туреччина.
Нагадаємо, що у ніч проти 21 березня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила усі 31 ворожу ракету у межах Київської області.
Зазначимо, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Через падіння уламків збитих ракет у місті в трьох районах все ж є наслідки, крім того, відомо про 13 постраждалих, серед них дитина.
Детальніше про атаку РФ на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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