В ВСУ показали, как из пулемета уничтожили крылатую ракету россиян на подлете к Киеву

В ходе сегодняшнего отражения российской массированной ракетной атаки на Киев бойцы мобильной огневой группы уничтожили одну из вражеских воздушных целей с помощью крупнокалиберного пулемета Browning M2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.
"Во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника", - рассказал генерал.
Как отметил командующий Сухопутными войсками, это подразделение уже не впервые уничтожает крылатые ракеты российских оккупантов.
"Обученность + слаженность = результат", - резюмирует Павлюк.
Справка: пулеметы "Браунинг"
Крупнокалиберные пулеметы Browning M2 или Browning .50 калибра получили свое название от разработчика Джона Браунинга в конце Первой мировой войны. В целом разнообразные модификации этого пулемета широко использовался армией США с 1920-х годов по настоящее время.
Отметим, что для современной пехотной модификации используются Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Как указывается в открытых источниках, этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах. Как показали украинские военные - еще и против ракет.
После широкомасштабного вторжения РФ в Украину правительство Италии стало передавать эти пулеметы Силам обороны. Кроме того, по данным британского издания Middle East Eye, пулеметы Canik M2 QCB поставляет Украине Турция.
Напомним, что в ночь на 21 марта российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила все 31 вражескую ракету в пределах Киевской области.
Отметим, что воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Из-за падения обломков сбитых ракет в городе в трех районах все же есть последствия, кроме того, известно о 13 пострадавших, среди них ребенок.
Детальнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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