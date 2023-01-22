У ЗСУ показали, як у Харківській області працює машина розмінування Bozena-5 (відео)

Для розмінування районів Харківської області, які були у тимчасовій окупації, залучили дистанційно керовану систему Bozena-5 словацького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Тільки протягом трьох тижнів завдяки злагодженій роботі розрахунку цього зразка інженерного озброєння було відновлено електропостачання понад 8,5 тисячі споживачів населених пунктів Циркуни, Черкаські Тишки, Російські Тишки, Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Bozena-5 – це система розмінування виробництва словацької компанії Way Industries, що дистанційно керується. Нею можна керувати з відстані до 5000 метрів.

Система призначена для розмінування ділянок, засмічених вибухонебезпечними предметами із вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу. Працює Bozena-5 зі швидкістю до 9 км/год.