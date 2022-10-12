ЗСУ показали, як на фронті працює британський радар ARTHUR (відео)

На озброєння ЗСУ надійшов британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR. Його отримала 15 окрема бригада артилерійської розвідки, техніка вже працює на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Підрозділи 15 окремої бригади артилерійської розвідки ЗС України успішно застосовують на фронті іноземні засоби розвідки", - йдеться в повідомленні. Що відомо про британський контрбатарейний радар ARTHUR ARTHUR (MAMBA) - це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають “мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою” (mobile artillery monitoring battlefield asset - MAMBA). Технічні характеристики ARTHUR мобільний радар С-діапазону з пасивною фазованою антенною решіткою призначений для виявлення ворожої польової артилерії і був розроблений як основний елемент сенсорної системи протидії батареям на рівні бригади або дивізії;

радарний комплекс змонтований на шасі гусеничного всюдиходу Bandvagn 206, розробленого компанією Hägglunds (тепер частина британської BAE Systems Platforms & Services);

може вираховувати місцезнаходження ворожих гаубиць на відстані 20-25 км і 120-мм мінометів на відстані 35-40 км з круговою вірогідною похибкою 0,35%;

заснований на тій же технології, що й радар Saab Giraffe;

може одночасно сканувати до 100 цілей за хвилину, а також відстежувати політ снарядів та обчислювати точки влучання для коригування власної артилерії.