ВСУ показали, как на фронте работает британский радар ARTHUR (видео)

На вооружение ВСУ поступил британский радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR. Его получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки, техника уже работает на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Подразделения 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВС Украины успешно применяют на фронте иностранные средства разведки", - говорится в сообщении. Что известно о британском контрбатарейном радаре ARTHUR ARTHUR (MAMBA) - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют "мобильным средством артиллерийского наблюдения за полем боя" (mobile artillery monitoring battlefield asset - MAMBA). Технические характеристики ARTHUR мобильный радар С-диапазона с пассивной фазированной антенной решеткой предназначен для обнаружения вражеской полевой артиллерии и был разработан как основной элемент сенсорной системы противодействия батареям на уровне бригады или дивизии;

радарный комплекс смонтирован на шасси гусеничного вездехода Bandvagn 206, разработанного компанией Hägglunds (теперь часть британской BAE Systems Platforms & Services);

может вычислять местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%;

основан на той же технологии, что и радар Saab Giraffe;

может одновременно сканировать до 100 целей в минуту, а также отслеживать полет снарядов и вычислять точки попадания для корректировки собственной артиллерии.