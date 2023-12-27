У ЗСУ показали фото окупантів, які нещодавно здалися в полон на Запорізькому напрямку

За останні дні на Запорізькому напрямку вже друга група окупантів зі складу 71-го полку ЗС РФ здалася в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування " Захід ".

За словами самих полонених, причинами цього є нелюдське ставлення командування РФ і великі втрати в російських підрозділах.

"Окупанти наголошували, що щодня групи, сформовані з непідготовлених бійців із числа мобілізованих і тих, хто нещодавно підписав контракт, відправляють на штурм, з якого вони вже не повертаються", - йдеться в заяві.

Фото: Полонені росіяни (t.me/operationalcommandwest)

Командири 71-го полку ЗС РФ перед відправленням запевняють військовослужбовців, що вони перебуватимуть далеко від лінії бойового зіткнення і у швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями.

Тому групи, опинившись без продовольства і боєприпасів під обстрілами, приймають рішення здатися в полон.

Росіяни здаються в полон

Раніше речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму полковника Олександр Штупун заявляв, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон.

Також воїни бригади "Гвардії наступу" зарахували ворожий бліндаж і взяли в полон одного росіянина. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.