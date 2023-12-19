ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці "Гвардії наступу" зачистили ворожий бліндаж і взяли в полон окупанта (відео)

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 22:59
UA EN RU
Бійці "Гвардії наступу" зачистили ворожий бліндаж і взяли в полон окупанта (відео) Архівне фото: Бійці "Гвардії наступу" зачистили ворожий бліндаж (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Воїни бригади "Гвардії наступу" зарахували ворожий бліндаж і взяли в полон одного росіянина. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"На відео - кадри штурму від бригади "Лють" та окупант, якого захопили бійці", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що наші воїни продовжують захищати Україну на найгарячіших ділянках фронту.

Також зазначається, що крім бригади "Лють" у штурмі ворожих позицій брав участь штурмовий полк "Цунамі".

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найжорстокіші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році