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В ВСУ показали фото оккупантов, которые недавно сдались в плен на Запорожском направлении

Запорожская область, Среда 27 декабря 2023 18:54
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В ВСУ показали фото оккупантов, которые недавно сдались в плен на Запорожском направлении Архивное фото: В ВСУ показали фото оккупантов, которые недавно сдались в плен на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За последние дни на Запорожском направлении уже вторая группа оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

По словам самих пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.

"Оккупанты отмечали, что ежедневно группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и тех, кто недавно подписал контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются", - говорится в заявлении.

Фото: Пленные россияне (t.me/operationalcommandwest)

Командиры 71-го полка ВС РФ перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться далеко от линии боевого соприкосновения и в быстрый срок будут заменены другими военнослужащими.

Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен.

Россияне сдаются в плен

Ранее представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александр Штупун заявлял, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен.

Также воины бригады "Гвардии наступления" засчитали вражеский блиндаж и взяли в плен одного россиянина. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

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