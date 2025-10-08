ЗСУ показали ефектне відео збиття "Шахедів" за допомогою ЗРК Mistral

Що відомо про ЗРК Mistral

Зенітно-ракетний комплекс Mistral - це французька портативна система ближньої дії, розроблена компанією Matra BAE Dynamics (нині MBDA). Вона призначена для ураження літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет на малих висотах.

Ракета Mistral наводиться за інфрачервоним випромінюванням, що дозволяє уражати цілі за принципом "вистрілив і забув". Її дальність дії становить до 6 км, а швидкість - понад 2,5 маха (один мах це 1235 км - ред.), що робить комплекс одним із найефективніших у своєму класі.

Система може використовуватися як у переносному варіанті, так і на різних платформах - бронетехніці, кораблях або вертольотах.

Комплекс вирізняється високою надійністю, простотою в експлуатації та стійкістю до перешкод, завдяки чому активно застосовується у військових конфліктах і постачається країнам НАТО, а також Україні.

Щодо Сил оборони Півдня, нещодавно повідомлялось, що РФ посилила розвідку дронами в південних областях України. У порівнянні з серпнем, частка розвідувальних БпЛА зросла на 15-20%.

РФ атакує Україну дронами

Як відомо, ворог використовує ударні дрони не лише на фронті, а й запускає їх у мирні міста та селища України.

За ніч РФ запускає з різних напрямків до двохсот безпілотників на Україну - серед них основну масу становлять дрони типу "Шахед", друге місце посідають так звані "Гербери", при цьому фіксують також БпЛА інших типів.

Повідомлялось, що в ніч на 8 жовтня окупанти направили на Україну 183 ударних дрони, Повітряним силам вдалось збити 154 з них.