ЗСУ показали у бою БМП Bradley: ефектно знищує ворожу піхоту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як повідомляють у ЗСУ, на зворотному шляху в машину влучив FPV-дрон. Але український екіпаж не помітив цього і продовжив рух.

На кадрах зафіксована робота військовослужбовців 47-ї окремої механізованої бригади. Бійці показали, як БМП Bradley працює по ворожій піхоті.

Bradley для ЗСУ

Bradley - це бойова машина піхоти американського виробництва. Українська армія отримала ці машини на початку 2023 року. Вони активно використовуються на фронті.

ЗСУ отримали БМП, які озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C і протитанковим ракетним комплексом TOW.

Варто додати, що саме бійці 47-ї окремої механізованої бригади регулярно показують застосування Bradley на полі бою. Раніше видання The Washington Post зазначило, що ЗСУ через нестачу артилерії та боєприпасів використовують надану техніку екстремальними способами, зокрема і БМП Bradley.

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