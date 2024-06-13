Унікально та екстремально. WP розповіло, як ЗСУ нестандартно використовують техніку

Україна екстремально використовує надану західну техніку. Це пов'язано з нестачею артилерію та боєприпасів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Нещодавно Міністерство оборони України оприлюднило відео бою у районі села Сокіл у Донецькій області. На кадрах бойова машина Bradley йде у прямий бій з російською технікою.

The Bradley power

-made Bradley IFV in service with the 47th Mechanized Brigade is shooting at the enemy IFV in close range and significantly damaging it. pic.twitter.com/3ZIyfRNjG8 — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 8, 2024

Як зазначається, під час бої росіяни виїхали на своїй техніці з-за дерев, і через кілька секунд обидві машини мчали одна проти одної, стріляючи з гармат. З російської машини випав військовий. Українська БМП отримала удар по системі прицілювання. Основна зброя вийшла з ладу. Але командир машини наказав протаранити російський бронетранспортер БТР-82.

WP поспілкувалося з командиром Bradley, яка брала участь у тих боях. Український військовий 47 окремої механізованої бригади прийшов навчання від американських військових у Німеччині.

Захисник з лікарні, де він відновлюється після поранення, високо оцінив броню Bradley та її здатність вражати ворога 25-мм снарядами. Він зазначив, що Bradley своїм ходом повернулася з бою, попри заяви росіян про знищення машини.

WP наголошує, що опубліковане відео свідчить про те, що Україна використовує західну техніку унікальним та екстремальним способом, щоб обійти виснажені запаси артилерії та нестачу живої сили.

За даними Пентагону, США надали Україні 300 Bradley. Розроблена у 1980-х роках для захисту та доповнення танків M1 Abrams, Bradley отримала прізвисько "бойове таксі" за її здатність переправляти шістьох солдатів через поле бою під захистом важкої броні.

Доктрина США вимагає, щоб Bradley використовувалися на полі бою разом з іншою технікою, наприклад, з танками. БМП повинні вражати цілі на великих відстанях, щоб уникнути вогню противника. Ця стратегія доповнюється додатковим захистом з повітря. Але можливості України обмежені, тому використовується одна-дві машини, щоб уникнути виявлення.