ВСУ показали в бою БМП Bradley: эффектно уничтожает вражескую пехоту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как сообщают в ВСУ, на обратном пути в машину попал FPV-дрон. Но украинский экипаж этого не заметил и продолжил движение.

На кадрах зафиксирована работа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады. Бойцы показали, как БМП Bradley работает по вражеской пехоте.

Bradley для ВСУ

Bradley - это боевая машина пехоты американского производства. Украинская армия получила эти машины в начале 2023 года. Они активно используются на фронте.

ВСУ получили БМП, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C и противотанковым ракетным комплексом TOW.

Стоит добавить, что именно бойцы 47-й отдельной механизированной бригады регулярно показывают применение Bradley на поле боя. Ранее издание The Washington Post отметило, что ВСУ из-за нехватки артиллерии и боеприпасов используют предоставленную технику экстремальными способами, в том числе и БМП Bradley.

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