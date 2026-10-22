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ЗСУ показали бойову роботу фінських зенітних комплексів (відео)

10:49 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ показали бойову роботу фінських зенітних комплексів (відео) Фото: ЗСУ показали бойову роботу фінських зенітних комплексів (wikipedia.org)
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Українські військові показали в роботі фінські зенітні комплекси Ilmatorjuntaohjus 90M, побудовані на шасі бронетранспортера Sisu XA-181.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 1039 зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського.

"Щодня наші захисники ведуть полювання на ворожі засоби повітряного нападу. У цій боротьбі немає місця випадковостям – лише холодний розрахунок, миттєва реакція, висока професійність і майстерність, загартована бойовим досвідом. Crotale – міць та якість на службі захисту українського неба", - йдеться у повідомленні зенітного ракетного полку.

Що відомо про комплекси ППО Crotale

Crotale – це французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

ЗРК Crotale розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra, і існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному варіанті. Комплекс із моменту створення неодноразово модернізувався.

Фінська модифікація ЗРК

ЗРК Ilmatorjuntaohjus 90M – це фінська модифікація французького комплексу. Головна відмінність фінської версії полягає у використанні шасі бронетранспортера Sisu XA-181 із колісною формулою 6х6 замість машин французького виробництва.

Зазначається, що ItO 90M здатний виявляти повітряні цілі на відстані до 20 км. Основним засобом ураження є ракета VT-1, яка розвиває швидкість близько 1200 м/с та має дальність стрільби до 11 км і висоту ураження до 6 км.

Раніше повідомлялось, що українські військові за допомогою комплексу ППО Skynex за ніч ліквідували більше десятка ударних безпілотників типу "Шахед" та крилату ракету.

Також ми писали, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакету допомоги.

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