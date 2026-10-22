ВСУ показали боевую работу финских зенитных комплексов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 1039 зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского.

"Ежедневно наши защитники ведут охоту на вражеские средства воздушного нападения. В этой борьбе нет места случайностям - лишь холодный расчет, мгновенная реакция, высокая профессионализм и мастерство, закаленная боевым опытом. Crotale - мощь и качество на службе защиты украинского неба", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексах ПВО Crotale

Crotale – это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

ЗРК Crotale разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra, и существует в двух вариантах базирования: движущемся наземном и корабельном варианте. Комплекс с момента его создания неоднократно модернизировался.

Финская модификация ЗРК

ЗРК Ilmatorjuntaohjus 90M – это финская модификация французского комплекса. Главное отличие финской версии состоит в использовании шасси бронетранспортера Sisu XA-181 с колесной формулой 6х6 вместо машин французского производства.

Отмечается, что ItO 90M способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 км. Основным средством поражения является ракета VT-1, которая развивает скорость около 1200 м/с и имеет дальность стрельбы до 11 км и высоту поражения до 6 км.