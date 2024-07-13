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ЗСУ подвійним ударом знищили російський "танк-черепаху" на півдні (відео)

Фото: "танк-черепаха" Т-62 РФ знищено ЗСУ на півдні подвійним ударом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський танк Т-62 на півдні. "Танк-черепаха" згорів після подвійного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Російські окупанти свято вірять, що якщо приварити поверх танку захисну конструкцію типу "мангал", то це дасть гарантований захист від дронів", - йдеться у повідомленні. 

Але оператори групи SkyForce 108-ї бригади ТрО, влучно доводять, що то є зовсім не так.

"Подвійним ураженням ворожий Т-62 спалено вщент", - зазначають військові.

Ситуація на фронті

12 липня на фронті "найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському напрямку, а також на Курахівському та Торецькому напрямках. Зокрема, на ранок 13 липня стало відомо, що окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку.

До того ж ЗСУ вибили російських загарбників із Сотницького Козачка в Харківській області та зачистили населений пункт. На це село близько тижня тому ворог кинув свої диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

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