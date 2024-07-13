ЗСУ подвійним ударом знищили російський "танк-черепаху" на півдні (відео)

Ситуація на фронті

12 липня на фронті "найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському напрямку, а також на Курахівському та Торецькому напрямках. Зокрема, на ранок 13 липня стало відомо, що окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку.

До того ж ЗСУ вибили російських загарбників із Сотницького Козачка в Харківській області та зачистили населений пункт. На це село близько тижня тому ворог кинув свої диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

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