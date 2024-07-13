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ВСУ двойным ударом уничтожили российский "танк-черепаху" на юге (видео)

Фото: "танк-черепаха" Т-62 РФ уничтожен ВСУ на юге двойным ударом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский танк Т-62 на юге. "Танк-черепаха" сгорел после двойного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Российские оккупанты свято верят, что если приварить поверх танка защитную конструкцию типа "мангал", то это даст гарантированную защиту от дронов", - говорится в сообщении.

Но операторы группы SkyForce 108-й бригады ТрО, точно доказывают, что это совсем не так.

"Двойным поражением вражеский Т-62 сожжен дотла", - отмечают военные.

Ситуация на фронте

12 июля на фронте самой "горячей" оставалась ситуация на Покровском направлении, а также на Кураховском и Торецком направлениях. В частности, на утро 13 июля стало известно, что оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении.

К тому же ВСУ выбили российских захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области, и зачистили населенный пункт. На это село около недели назад враг бросил свои диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

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