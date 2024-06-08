В Україні з'явиться філія KNDS: у Мінстратегпромі пояснили важливість угоди

Угода, підписана з франко-німецькою збройовою групою KNDS 7 червня, є важливою для України. Причому, одразу з кількох причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань стратегичних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників - дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", - зазначив він.

За словами Камишіна, мова йде про повноцінну комерційну угоду щодо ліцензійного виробництва на території України.

"Маючи ліцензію український партнер зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції", - пояснив міністр.

Другий контракт, підписаний 7 червня, за його даними стосується відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar.

"Частина запчастин будуть виготовлятися в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей. Окрім того, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні. І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна", - констатував представник уряду.

Поява KNDS в Україні

7 червня франко-німецька група зброї KNDS офіційно оформила створення дочірньої компанії в Україні.

Зокрема, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками оборонно-промислового комплексу Франції, була підписана угода щодо виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS.

Нагадаємо, у березні Франція та Німеччина досягли угоди, яка дозволила компанії KNDS створити філію в Україні.