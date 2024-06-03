Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рустема Умєрова.
Як розповів міністр, на Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" він зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle.
"Закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства. Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії - можливість розробляти передову зброю", - зазначив Умєров.
Він наголосив, що створення потужної військової індустрії є для України питанням національної безпеки.
"Ми вже співпрацюємо з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію. Наш фокус - це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - додав глава Міноборони.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна збільшила виробництво зброї.
Так, у країні працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Також Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.
Нещодавно повідомлялося, що Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств.
Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.
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