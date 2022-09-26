ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів, - Генштаб

Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 200 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 26 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на Південнобузькому напрямку знищили штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 та 5 складів ворога.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ з кількох напрямків лінії фронту мають позитивні результати.
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