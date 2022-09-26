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ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога, - ОК "Південь"

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Понеділок 26 вересня 2022 02:31
ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань", - зазначили наші воїни.

Протягом бойового дня бійці ЗСУ:

  • відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;
  • посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
  • унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

"У Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно "приземлили", - розповіли в ОК "Південь".

Окрім цього, наші військові знищили п’ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Унаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:

  • 43 солдатів;
  • 3 танки;
  • 1 САУ;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ на кількох напрямках лінії фронту мають позитивні результати.

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