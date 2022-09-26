ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога на півдні (Getty Images)

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".