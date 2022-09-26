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ВСУ с начала войны ликвидировали более 57 тысяч оккупантов, - Генштаб

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 500 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 200 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 26 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 57200 (+500) человек ликвидировано;
  • танков - 2290 (+15);
  • боевых бронированных машин - 4857 (+25);
  • артиллерийских систем - 1369 (+1);
  • РСЗО - 330 (+2);
  • средства ПВО - 172 (+1);
  • самолетов - 260 (+1);
  • вертолетов - 224 (+4);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 970 (+4);
  • крылатые ракеты - 241 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3711 (+10);
  • специальной техники - 131 (+1).

Напомним, ВСУ на Южнобугском направлении уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов врага.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по нескольким направлениям линии фронта имеют положительные результаты.

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Войска РФГенштаб ВСУВойна России против Украины