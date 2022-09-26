ВСУ с начала войны ликвидировали более 57 тысяч оккупантов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 500 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 200 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 26 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на Южнобугском направлении уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов врага.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по нескольким направлениям линии фронта имеют положительные результаты.
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