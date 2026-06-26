ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (видео)

14:48 26.06.2026 Пт
2 мин
Военные показали видео работы НРК Protector
aimg Константин Широкун
ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (видео) Фото: ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (mod.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные начали использовать тяжелые наземные роботизированные комплексы Protector для доставки грузов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской бронетехники".

"НРК "Protector" в составе 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" выполняет логистические миссии на самых опасных участках фронта. Во время одной из операций комплекс потерпел осколочное поражение вражеским FPV-дроном, однако продолжил движение и успешно доставил груз на позиции военных", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что за один рейс "Protector" доставляет почти тонну груза. Это запас продовольствия, боеприпасов и необходимого имущества, недостающего подразделения на неделю. Для сравнения большинство меньших электрических логистических НРК способны перевозить в среднем около 300 кг груза на расстояние до 20 км.

К сожалению, после выполнения одной из миссий и обеспечения подразделения необходимым снаряжением на обратном пути НРК подорвался на мине. Из-за полученных повреждений вернуть его не удалось.

Наземный комплекс может ехать со скоростью до 60 км/ч. Платформу можно оснащать различным вооружением, в частности, боевым модулем с пулеметом Browning M2, противотанковыми ракетными комплексами, а в перспективе – лазерным оружием и зенитными дронами.

Отмечается, что комплекс позволяет доставлять грузы в зоны повышенного риска, уменьшая угрозы личному составу и поддерживая подразделения на передовой всем необходимым.

Ранее сообщалось, что украинские войска получили шведские радиолокационные системы Giraffe , способные обнаруживать беспилотники разных типов, самолеты и крылатые ракеты.

Также мы писали, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают прямо из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Дрони Miltech
Новости
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ