ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской бронетехники".

"НРК "Protector" в составе 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" выполняет логистические миссии на самых опасных участках фронта. Во время одной из операций комплекс потерпел осколочное поражение вражеским FPV-дроном, однако продолжил движение и успешно доставил груз на позиции военных", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что за один рейс "Protector" доставляет почти тонну груза. Это запас продовольствия, боеприпасов и необходимого имущества, недостающего подразделения на неделю. Для сравнения большинство меньших электрических логистических НРК способны перевозить в среднем около 300 кг груза на расстояние до 20 км.

К сожалению, после выполнения одной из миссий и обеспечения подразделения необходимым снаряжением на обратном пути НРК подорвался на мине. Из-за полученных повреждений вернуть его не удалось.

Наземный комплекс может ехать со скоростью до 60 км/ч. Платформу можно оснащать различным вооружением, в частности, боевым модулем с пулеметом Browning M2, противотанковыми ракетными комплексами, а в перспективе – лазерным оружием и зенитными дронами.

Отмечается, что комплекс позволяет доставлять грузы в зоны повышенного риска, уменьшая угрозы личному составу и поддерживая подразделения на передовой всем необходимым.