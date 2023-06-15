ЗСУ почали рух під Вугледаром. Експерт пояснив важливість цього напрямку

Після понад піврічного затишшя під Вугледаром українські військові змогли просунутися на більш як кілометр. У разі подальших успіхів ЗСУ, росіяни можуть втратити важливе логістичне з'єднання.

Про те, чому Вугледарський напрямок важливий, в коментарі для РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Важливий залізничний маршрут

Як пояснив співрозмовник видання, південніше Вугледара є залізнична колія, яка з'єднує Волноваху з нині окупованим Мелітополем.

"Росіянам вкрай важливо мати стабільне логістичне забезпечення свого угрупування військ, що діє на півдні Херсонської та Запорізької областей", - розповів Селезньов.

Фото: залізничне сполучення між Волновахою та Мелітополем (deepstatemap.live)

За словами експерта, якщо ця залізнична колія буде під вогневим контролем української артилерії, росіяни не зможуть її використовувати, а отже не зможуть використовувати ціле сполучення.

"Єдиний шлях сполучення це через Кримський міст, Крим та далі вже на Мелітополь.Після чого вже і відбувається розгалуження усіх військових запасів, які доставляють саме залізничним сполученням", - пояснив він.

Дисбаланс через пошкодження логістики

Через дії українських військових здійснити ворожі поставки через Крим також не завжди виходить. Адже за останні місяці на території АРК все частіше стаються проблеми з залізничним сполученням.

"Росіяни бачать, що час від часу трапляється "бавовна" на території Криму. Це призводить до дисбалансу, бо росіянам треба все і зараз і в великих кількостях, а цього немає, бо руйнуються залізничні колії", - наголосив Селезньов.

Він також пояснив, що свого часу росіяни створювали сухопутний коридор, в тому числі й для того, щоб з'єднати тимчасово окупований Донецьк з Кримом та мати там логістичне забезпечення.

"Відповідно для того, щоб реалізувати той самий план сухопутного коридору, через який буде проходити залізничний маршрут, вони (росіяни - ред.) намагаються відтіснити сили оборони", - наголосив експерт.

Щодо українських військових, Селезньов запевнив, що їх дії наразі логічні. За його словами, ЗСУ наразі намагаються просунутись вперед, для того, щоб звільнити території України від ворога. А одним з таких напрямків і є район західніше від Вугледару.

Ситуація під Вугледаром

Зазначимо, що з лютого цього року, після того, як Сили оборони України розбили чисельну штурмову бронегрупу російських військ, росіяни фактично не проводили наступальних операцій на місто.

В битві за Вугледар росіяни за тиждень боїв втратили близько 130 одиниць техніки, в тому числі 36 одиниць танків, а також дві бригади військових.

Фото: Вугледар, Донецька область (deepstatemap.live)

Сьогодні Об'єднаний прес-центр Таврійського напряму повідомив, що під Вугледаром українські сили просунулися на відстань до 1 кілометра.

Своєю чергою командувач Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові продовжили просуватись на Вугледарському напрямку.

Український контрнаступ

Нагадаємо, на початку червня українські військові почали просуватись на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському, Торецькому та Бердянському/ За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів.

Однак українські чиновники наголошують, що контрнаступ ще не розпочався, а зараз просто йдуть контрнаступальні дії.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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