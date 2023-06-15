ВСУ начали движение под Угледаром. Эксперт объяснил важность этого направления

После более чем полугодового затишья под Угледаром украинские военные смогли продвинуться на более чем километр. В случае дальнейших успехов ВСУ, россияне могут потерять важное логистическое соединение.

О том, почему Угледарское направление важно, в комментарии для РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Важный железнодорожный маршрут

Как пояснил собеседник издания, южнее Угледара есть железнодорожный путь, который соединяет Волноваху с ныне оккупированным Мелитополем.

"Россиянам крайне важно иметь стабильное логистическое обеспечение своей группировки войск, действующей на юге Херсонской и Запорожской областей", - рассказал Селезнев.

Фото: железнодорожное сообщение между Волновахой и Мелитополем (deepstatemap.live)

По словам эксперта, если этот железнодорожный путь будет под огневым контролем украинской артиллерии, россияне не смогут его использовать, а значит не смогут использовать целое сообщение.

"Единственный путь сообщения это через Крымский мост, Крым и дальше уже на Мелитополь, после чего уже и происходит разветвление всех военных запасов, которые доставляют именно железнодорожным сообщением", - пояснил он.

Дисбаланс из-за повреждения логистики

Из-за действий украинских военных осуществить вражеские поставки через Крым также не всегда получается. Ведь за последние месяцы на территории АРК все чаще происходят проблемы с железнодорожным сообщением.

"Россияне видят, что время от времени случается "бавовна" на территории Крыма. Это приводит к дисбалансу, потому что россиянам надо все и сейчас и в больших количествах, а этого нет, потому что разрушаются железнодорожные пути", - подчеркнул Селезнев.

Он также пояснил, что в свое время россияне создавали сухопутный коридор, в том числе и для того, чтобы соединить временно оккупированный Донецк с Крымом и иметь там логистическое обеспечение.

"Соответственно для того, чтобы реализовать тот же план сухопутного коридора, через который будет проходить железнодорожный маршрут, они (россияне - ред.) пытаются оттеснить силы обороны", - подчеркнул эксперт.

Касательно украинских военных, Селезнев заверил, что их действия пока логичны. По его словам, ВСУ сейчас пытаются продвинуться вперед, для того, чтобы освободить территории Украины от врага. А одним из таких направлений и является район западнее Угледара.

Ситуация под Угледаром

Отметим, что с февраля этого года, после того, как Силы обороны Украины разбили многочисленную штурмовую бронегруппу российских войск, россияне фактически не проводили наступательных операций на город.

В битве за Угледар россияне за неделю боев потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков, а также две бригады военных.

Фото: Угледар, Донецкая область (deepstatemap.live)

Сегодня Объединенный пресс-центр Таврического направления сообщил, что под Угледаром украинские силы продвинулись на расстояние до 1 километра.

В свою очередь командующий Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные продолжили продвигаться на Угледарском направлении.

Украинское контрнаступление

Напомним, в начале июня украинские военные начали продвигаться на нескольких направлениях, в частности на Бахмутском, Торецком и Бердянском. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов.

Однако украинские чиновники отмечают, что контрнаступление еще не началось, а сейчас просто идут контрнаступательные действия.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

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