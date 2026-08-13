ЗСУ почали отримувати важкі middle strike дрони: деталі нової програми

На другому етапі до щомісячного забезпечення найбільш затребуваними засобами БпЛА додаються наземні роботизовані комплекси та важкі дрони типу middle strike.

У номенклатурі засобів - практично всі типи НРК та "важкі" middle strike, що можуть нести ураження на оперативну глибину. Цими засобами підрозділи, що тримають смугу, будуть забезпечені в певній гарантованій кількості, але з урахуванням інтенсивності бойових дій.

Відомо, що різні типи логістичних та бойових НРК, зокрема роботи-камікадзе, отримають підрозділи Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордслужби, які тримають смугу оборони.

Важкі middle strike надходитимуть на корпуси, які вже розподілятимуть їх між підрозділами, що мають навчені екіпажі й ефективно застосовують такі безпілотники. Таким чином, кожен корпус гарантовано отримає засоби ураження на оперативну глибину.