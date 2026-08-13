ВСУ начали получать тяжелые middle strike дроны: детали новой программы

На втором этапе к ежемесячному обеспечению наиболее востребованными средствами БПЛА прилагаются наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны типа middle strike.

В номенклатуре средств практически все типы НРК и "тяжелые" middle strike, которые могут нести поражение на оперативную глубину. Этими средствами подразделения, держащие полосу, будут обеспечены в определенном количестве, но с учетом интенсивности боевых действий.

Известно, что различные типы логистических и боевых НРК, в частности, работы-камикадзе, получат подразделения Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые держат полосу обороны.

Тяжелые middle strike будут поступать на корпуса, которые будут распределять их между подразделениями, имеющими обученные экипажи и эффективно применяющие такие беспилотники. Таким образом каждый корпус гарантированно получит средства поражения на оперативную глубину.