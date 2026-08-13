ЗСУ почали отримувати важкі middle strike дрони: деталі нової програми
Міноборони масштабує реалізацію проекта із гарантованого рівня забезпечення підрозділів, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
На другому етапі до щомісячного забезпечення найбільш затребуваними засобами БпЛА додаються наземні роботизовані комплекси та важкі дрони типу middle strike.
У номенклатурі засобів - практично всі типи НРК та "важкі" middle strike, що можуть нести ураження на оперативну глибину. Цими засобами підрозділи, що тримають смугу, будуть забезпечені в певній гарантованій кількості, але з урахуванням інтенсивності бойових дій.
Відомо, що різні типи логістичних та бойових НРК, зокрема роботи-камікадзе, отримають підрозділи Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордслужби, які тримають смугу оборони.
Важкі middle strike надходитимуть на корпуси, які вже розподілятимуть їх між підрозділами, що мають навчені екіпажі й ефективно застосовують такі безпілотники. Таким чином, кожен корпус гарантовано отримає засоби ураження на оперативну глибину.
Раніше ми писали, що українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.
Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.