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ВСУ начали получать тяжелые middle strike дроны: детали новой программы

10:51 13.08.2026 Чт
2 мин
Бригады будут получать тяжелые дроны и НРК
aimg Константин Широкун
ВСУ начали получать тяжелые middle strike дроны: детали новой программы Фото: ВСУ начали получать тяжелые middle strike дроны (Getty Images)
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Минобороны масштабирует реализацию проекта с гарантированного уровня обеспечения подразделений, непосредственно удерживающих полосу обороны и ведущих активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На втором этапе к ежемесячному обеспечению наиболее востребованными средствами БПЛА прилагаются наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны типа middle strike.

В номенклатуре средств практически все типы НРК и "тяжелые" middle strike, которые могут нести поражение на оперативную глубину. Этими средствами подразделения, держащие полосу, будут обеспечены в определенном количестве, но с учетом интенсивности боевых действий.

Известно, что различные типы логистических и боевых НРК, в частности, работы-камикадзе, получат подразделения Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые держат полосу обороны.

Тяжелые middle strike будут поступать на корпуса, которые будут распределять их между подразделениями, имеющими обученные экипажи и эффективно применяющие такие беспилотники. Таким образом каждый корпус гарантированно получит средства поражения на оперативную глубину.

Ранее мы писали, что украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda , которая вместе с другими беспилотными системами атаковала позиции российских захватчиков.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего вводить их в порт для конфискации.

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