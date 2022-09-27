ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіян (відео)

Братчук оприлюднив відео, на якому допитують полоненого російського військового. За словами окупанта, він потрапив на фронт після початку мобілізації у Росії.

Солдат РФ розповів, що його направили до міста Куп'янська Харківської області "для боротьби з націоналістичними батальйонами", але незабаром він зрозумів, що там - лише мирні жителі.