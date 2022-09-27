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ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіян (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації у його країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Братчук оприлюднив відео, на якому допитують полоненого російського військового. За словами окупанта, він потрапив на фронт після початку мобілізації у Росії.

Солдат РФ розповів, що його направили до міста Куп'янська Харківської області "для боротьби з націоналістичними батальйонами", але незабаром він зрозумів, що там - лише мирні жителі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні мобілізацію.

Через кілька днів після цього в Генштабі повідомляли, що росіян, яких призвали в рамках мобілізації, відправляють на фронт без підготовки.

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