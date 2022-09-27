ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиян (видео)

Украинские военные уже берут в плен россиян, которых призвали после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации в его стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.
Братчук обнародовал видео, на котором допрашивают пленного российского военного. По словам оккупанта, он попал на фронт после начала мобилизации в России.
Солдат РФ рассказал, что его направили в город Купянск Харьковской области "для борьбы с националистическими батальонами", но вскоре он понял, что там - только мирные жители.
Напомним, ранее стало известно, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в своей стране мобилизацию.
Спустя несколько дней после этого в Генштабе докладывали, что россиян, которых призвали в рамках мобилизации, отправляют на фронт без подготовки.
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