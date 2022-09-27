ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиян (видео)

Братчук обнародовал видео, на котором допрашивают пленного российского военного. По словам оккупанта, он попал на фронт после начала мобилизации в России.

Солдат РФ рассказал, что его направили в город Купянск Харьковской области "для борьбы с националистическими батальонами", но вскоре он понял, что там - только мирные жители.