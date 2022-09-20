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ЗСУ на півдні знищили 90 окупантів та 6 РСЗВ "Град"

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили на півдні за добу завдали 15 авіаційних ударів по позиціях РФ. В результаті ворог зазнав великих втрат у техніці та живій силі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

Спроби налагодження ворогом альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Переведення переправи не витримало вогневого контролю та зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневу поразку, поповнила підводний флот окупантів.

По Баштанському району Миколаївщини ввечері ворог бив реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч" і потім ще зенітно-ракетними системами С-300. Вражені відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Без людських втрат.

Підтверджені втрати ворога за добу:

90 російських військових;

  • Три танки;
  • 8 одиниць іншої автобронетехніки;
  • Три гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С";
  • 4 самохідні 152 мм "Акації";
  • 2 самохідні гармати "Гіацинт-С";
  • 6 реактивних систем залпового вогню "Град" та склад ворожих боєприпасів у Правдиному.
  • 2 безпілотні розвідники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та "Орлан-30".

З ослабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилося до 10 одиниць. На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24 "Калібрів" та 3 великі десантні кораблі.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції під час контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, характерного для падіння оборони під Харковом.

Крім того, повідомлялося, що ЗСУ у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри у трьох районах Херсонської області.

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Збройні сили України