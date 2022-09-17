ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В рамках контрнаступления ВСУ продолжают маневры в трех районах Херсонской области, - ISW

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 04:55
В рамках контрнаступления ВСУ продолжают маневры в трех районах Херсонской области, - ISW Фото: ВСУ продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что говорится о "трех зонах кинетической активности":

  • северо-западнее Херсона;
  • вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;
  • к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Наземные маневры по трем направлениям

В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли в город.

"Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что российские войска 16 сентября отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близь украинского плацдарма через реку Ингулец)", - подчеркнули в отчете.

Специалисты добавляют, что украинские войска продолжают перекидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки.

"Генштаб Украины указывает, что российские войска обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления России об отражении атак", - подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники