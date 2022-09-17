В рамках контрнаступления ВСУ продолжают маневры в трех районах Херсонской области, - ISW

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что говорится о "трех зонах кинетической активности":

северо-западнее Херсона;

вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;

к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Наземные маневры по трем направлениям

В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли в город.

"Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что российские войска 16 сентября отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близь украинского плацдарма через реку Ингулец)", - подчеркнули в отчете.

Специалисты добавляют, что украинские войска продолжают перекидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки.