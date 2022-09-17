В рамках контрнаступления ВСУ продолжают маневры в трех районах Херсонской области, - ISW
Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что говорится о "трех зонах кинетической активности":
- северо-западнее Херсона;
- вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;
- к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.
Наземные маневры по трем направлениям
В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли в город.
"Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что российские войска 16 сентября отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близь украинского плацдарма через реку Ингулец)", - подчеркнули в отчете.
Специалисты добавляют, что украинские войска продолжают перекидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки.
"Генштаб Украины указывает, что российские войска обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления России об отражении атак", - подытожили в Институте изучения войны.
Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне .
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