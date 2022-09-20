ВСУ на юге уничтожили 90 оккупантов и 6 РСЗО "Град"

Вооруженные силы на юге за сутки нанесли 15 авиационных ударов по позициям РФ. В результате враг понес большие потери в технике и живой силе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Попытки настройки врагом альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Переведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов.
По Баштанскому району Николаевщины вечером враг бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и потом еще зенитно-ракетными системами С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Без человеческих потерь.
Подтвержденные потери врага за сутки:
90 российских военных;
С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц. На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24 "Калибров" и 3 больших десантных корабля.
Напомним, по данным ISW, российские войска в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.
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