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ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО врага

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Среда 09 ноября 2022 02:47
ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО врага Фото: ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО россиян (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 8 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Наша авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:

  • 55 солдат;
  • 4 танка;
  • зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";
  • самоходную гаубицу "Акация";
  • два миномета;
  • 9 единиц автобронетехники.

"Уничтожены 2 состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, в Пентагоне заявили, что пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона.

К слову, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.

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