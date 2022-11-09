ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО врага
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 8 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Наша авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:
- 55 солдат;
- 4 танка;
- зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";
- самоходную гаубицу "Акация";
- два миномета;
- 9 единиц автобронетехники.
"Уничтожены 2 состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, в Пентагоне заявили, что пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона.
К слову, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.
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