ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Наша авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:

55 солдат;

4 танка;

зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";

самоходную гаубицу "Акация";

два миномета;

9 единиц автобронетехники.

"Уничтожены 2 состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются", - добавили в ОК "Юг".