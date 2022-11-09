США намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона, - Пентагон

Сполучені Штати наразі направляють всі свої зусилля, щоб ЗСУ продовжували мати все необхідне для розвитку успіху в звільненні Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера, зроблену під час пресконференції 8 листопада.

"Ми зосереджені на тому, щоби забезпечити українських військових тим, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоби досягти успіху", - сказав генерал.

Водночас Райдер зазначив, що у Пентагоні знають про те, що росіяни намагаються посилити свою оборону в районі Херсона.

Речник додав, що попри будь-які обставини ЗСУ продовжують чинити серйозний тиск на окупантів.