США намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона, - Пентагон
Сполучені Штати наразі направляють всі свої зусилля, щоб ЗСУ продовжували мати все необхідне для розвитку успіху в звільненні Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера, зроблену під час пресконференції 8 листопада.
"Ми зосереджені на тому, щоби забезпечити українських військових тим, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоби досягти успіху", - сказав генерал.
Водночас Райдер зазначив, що у Пентагоні знають про те, що росіяни намагаються посилити свою оборону в районі Херсона.
Речник додав, що попри будь-які обставини ЗСУ продовжують чинити серйозний тиск на окупантів.
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