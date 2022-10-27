ЗСУ на півдні знищили 2 бліндажі з особовим складом окупантів
Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 26 жовтня знищили понад пів сотні окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Нашою штурмовою та армійською авіацією завдано 6 ударів по противнику, зокрема:
- засобах ППО;
- опорному пункту;
- трьох районах скупчення живої сили, озброєння й техніки у Бериславському та Миколаївському районах.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було відпрацьовано 190 вогневих завдань.
"Підтверджені втрати ворога складають 53 окупанти, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, 26 жовтня українські захисники знищили 19 російських дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.
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