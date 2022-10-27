ВСУ на юге уничтожили 2 блиндажа с личным составом оккупантов

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 26 октября уничтожили более полусотни оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Нашей штурмовой и армейской авиацией нанесено 6 ударов по противнику, в частности:

средствах ПВО;

опорному пункту;

трех районах скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было отработано 190 огневых задач.

"Подтвержденные потери врага составляют 53 оккупанта, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация", 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются", - добавили в ОК "Юг".