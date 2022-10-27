ВСУ на юге уничтожили 2 блиндажа с личным составом оккупантов
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 26 октября уничтожили более полусотни оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Нашей штурмовой и армейской авиацией нанесено 6 ударов по противнику, в частности:
- средствах ПВО;
- опорному пункту;
- трех районах скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было отработано 190 огневых задач.
"Подтвержденные потери врага составляют 53 оккупанта, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация", 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, 26 октября украинские защитники уничтожили 19 российских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.
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